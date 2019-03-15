Азербайджан и Иран обсуждают строительство моста над рекой Астарачай

15 марта 2019 16:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Иран обсуждают соглашение о строительстве автомобильного моста и пешеходного перехода над рекой Астарачай.

Об этом на 13-м заседании Госкомиссии по экономическим, торговым и гуманитарным связям между Азербайджаном и Ираном, проведенном сегодня в Баку, сказал министр экономики Шахин Мустафаев, сообщает в пятницу Trend.

Министр также затронул вопрос о соединении электроэнергетических систем Иран-Азербайджан-Россия и Иран-Азербайджан-Грузия: «Думаю, что Азербайджан, Иран и Турция могут осуществить соответствующие меры для создания энергетического коридора и расширить трехстороннее энергетическое сотрудничество".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Поддержка от Expressbank детям с талассемией
Общество 16:50
Известная американская радиопрограмма посвятила выпуск Aзербайджану
Политика 16:39
Указ по поводу эксплуатации многоквартирных зданий не затрагивает частные дома - Администрация Президента Азербайджана
Общество 16:35
“AzerGold” продолжает оптимизационные работы
Бизнес 15:30
Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана ответила на вопросы по проблемным кредитам
Финансы 15:09
МИД России: Изменение формата переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию возможно только с согласия сторон
Нагорно-карабахский конфликт 15:04
Лента новостей
Поддержка от Expressbank детям с талассемией
Общество 16:50
В Баку определились финалисты Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на перекладине
Общество 16:47
Известная американская радиопрограмма посвятила выпуск Aзербайджану
Политика 16:39
Указ по поводу эксплуатации многоквартирных зданий не затрагивает частные дома - Администрация Президента Азербайджана
Общество 16:35
Число жертв стрельбы в Новой Зеландии возросло до 49
Другие страны 16:19
Агентство пищевой безопасности Азербайджана проводит фитосанитарные проверки (ФОТО)
Общество 16:15
Путин назвал "жестоким и циничным" теракт в Новой Зеландии
Россия 16:15
Вынужденные переселенцы могут быть переселены из Баиловской оползневой зоны в Баку
Общество 16:14
Кочаряна оставили под арестом
Армения 16:09