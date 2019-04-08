SOCAR поддержит малый и средний бизнес в Азербайджане

8 апреля 2019 12:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Госкомпания SOCAR решила принять участие в поддержании малого и среднего бизнеса в Азербайджане.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал президент азербайджанской госкомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между Центром анализа экономических реформ и коммуникаций и SOCAR.

Президент SOCAR напомнил, что компания участвует во многих социальных программах в Азербайджане.

"Особое внимание в стране уделяется также поддержке развитию местного производства", - сказал он, подчеркнув, что поддержка малого и среднего бизнеса является одним из основных направлений политики Азербайджана.

Меморандум предусматривает создание в Азербайджане нового портала по импортозамещению и поддержке малого и среднего бизнеса. SOCAR на новом портале будет размещать запросы на товары, оборудование и услуги, необходимые компании. Благодаря порталу, представители малого и среднего бизнеса смогут участвовать в тендерах, которые раньше были доступны лишь крупным компаниям. Порталом будет управлять Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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