Азербайджану нужны профкадры в сфере предпринимательства - вице-президент НКПР

4 мая 2019 14:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В международной практике активно продвигается механизм подготовки профессиональных кадров, что необходимо активно делать и в Азербайджане.

Как передает Trend, об этом сказал вице-президент Национальной Конфедерации предпринимателей и работодателей Азербайджана Вугар Зейналов в рамках ежегодной конференции «Бизнес-сотрудничество в сфере человеческих ресурсов» в субботу в Баку.

Он отметил, что сегодня есть большая потребность в профессиональных кадрах в сфере предпринимательской деятельности в городах и регионах страны, и в этом направлении необходимо продолжить целенаправленную работу.

«Крайне важно, чтобы в вузах отдавалось предпочтение подготовке грамотных кадров, ориентированных на современные профессии, особенно в сфере предпринимательства, что является одним из приоритетов государственной политики в Азербайджане», - сказал вице-президент НКПР.

Отметим, что в конференции приняли участие представители более 200 компаний, задействованных в сфере управления бизнесом.

(Автор: Матанат Насибова)

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