ВВП Азербайджана и промышленное производство растут

БАКУ/Trend/- "Государственная программа по развитию промышленности в Азербайджанской Республике на 2015-2020 годы" и успешная политика индустриализации дают свои положительные результаты, сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, сообщает Trend со ссылкой на официальные СМИ.

К примеру, ненефтяное промышленное производство в 2015 году выросло на 8,4 процента, в 2016 году – на 4,8 процента, в 2017 году – 3,7 процента, а в 2018 году – на 9,1 процента.

Программа отражает в себе модернизацию промышленности и усовершенствование ее структуры, повышение экспортного потенциала ненефтяной промышленности, расширение конкурентоспособного промышленного производства, подготовку специализированных кадров для новых производственных сфер и другие направления.

По словам Мустафаева, благоприятные бизнес и инвестиционная среда в Азербайджане привлекают инвесторов.

В первом квартале этого года в экономику страны были вложены инвестиции в размере 2,8 млрд долларов из которых, 2 млрд долларов составляют инвестиции, вложенные в ненефтяной сектор. За этот период валовый внутренний продукт вырос на 3 процента.

Доля промышленности в ВВП в 2015 году составила 32,9 процента, в 2016 году – 37,1 процента, в 2017 году – 40,1 процента, в 2018 году 44,2 процента, а в первом квартале 2019 года – 46 процентов.

В прошлом году промышленное производство в Азербайджане выросло на 1,5 процента. Тенденция развития продолжилась и в 2019 году. В первом квартале этого года в ненефтяном секторе рост составил 1,7 процента, в промышленном производстве 4,4 процента, а в ненефтяной промышленности – 15,6 процента.

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