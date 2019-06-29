В Азербайджане растет химическое производство

29 июня 2019 07:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За январь-май 2019 года в Азербайджане произведено свыше девяти тысяч тонн лакокрасочной продукции, что на 89,1 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

В первые пять месяцев текущего года в Азербайджане произведено 44,9 тысячи тонн пропилена, что на 72,3 процента больше показателя аналогичного периода 2018 года.

За отчетный период в стране произведено 60 тысяч тонн этилена (рост за год на 18,7 процента).

В течение пяти месяцев этого года в производстве большинства основных видов химической продукции в Азербайджане наблюдался рост.

Производство основных видов химической продукции в Азербайджане:

Наименование продукции

Январь-Май 2019 года

Соотношение в процентах по сравнению к Январю-Маю 2018 года (в %)

Азот (тыс. кубометров)

9 511,3

91,7

Полиэтилен (тыс. тонн)

49,6

100,8

Пропилен (тыс. тонн)

44,9

172,3

Метанол(метиловый спирт) (тыс. тонн)

145,1

Рост в 7,2 раза

Лакокрасочная продукция ( тонн)

9 005,1

189,1

Йод (тонн)

78,7

109,6

Кислород (тыс. кубометров)

1 421,4

65,1

Этилен (тыс. тонн)

60,0

118,7

Прочие органические композитные растворители и разбавители (тонн)

8 623,4

140,6

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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