В Азербайджане растет химическое производство

БАКУ /Trend/ - За январь-май 2019 года в Азербайджане произведено свыше девяти тысяч тонн лакокрасочной продукции, что на 89,1 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

В первые пять месяцев текущего года в Азербайджане произведено 44,9 тысячи тонн пропилена, что на 72,3 процента больше показателя аналогичного периода 2018 года.

За отчетный период в стране произведено 60 тысяч тонн этилена (рост за год на 18,7 процента).

В течение пяти месяцев этого года в производстве большинства основных видов химической продукции в Азербайджане наблюдался рост.

Производство основных видов химической продукции в Азербайджане:

Наименование продукции Январь-Май 2019 года Соотношение в процентах по сравнению к Январю-Маю 2018 года (в %) Азот (тыс. кубометров) 9 511,3 91,7 Полиэтилен (тыс. тонн) 49,6 100,8 Пропилен (тыс. тонн) 44,9 172,3 Метанол(метиловый спирт) (тыс. тонн) 145,1 Рост в 7,2 раза Лакокрасочная продукция ( тонн) 9 005,1 189,1 Йод (тонн) 78,7 109,6 Кислород (тыс. кубометров) 1 421,4 65,1 Этилен (тыс. тонн) 60,0 118,7 Прочие органические композитные растворители и разбавители (тонн) 8 623,4 140,6

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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