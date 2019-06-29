В Азербайджане растет химическое производство

БАКУ /Trend/ - За январь-май 2019 года в Азербайджане произведено свыше девяти тысяч тонн лакокрасочной продукции, что на 89,1 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.
В первые пять месяцев текущего года в Азербайджане произведено 44,9 тысячи тонн пропилена, что на 72,3 процента больше показателя аналогичного периода 2018 года.
За отчетный период в стране произведено 60 тысяч тонн этилена (рост за год на 18,7 процента).
В течение пяти месяцев этого года в производстве большинства основных видов химической продукции в Азербайджане наблюдался рост.
Производство основных видов химической продукции в Азербайджане:
|
Наименование продукции
|
Январь-Май 2019 года
|
Соотношение в процентах по сравнению к Январю-Маю 2018 года (в %)
|
Азот (тыс. кубометров)
|
9 511,3
|
91,7
|
Полиэтилен (тыс. тонн)
|
49,6
|
100,8
|
Пропилен (тыс. тонн)
|
44,9
|
172,3
|
Метанол(метиловый спирт) (тыс. тонн)
|
145,1
|
Рост в 7,2 раза
|
Лакокрасочная продукция ( тонн)
|
9 005,1
|
189,1
|
Йод (тонн)
|
78,7
|
109,6
|
Кислород (тыс. кубометров)
|
1 421,4
|
65,1
|
Этилен (тыс. тонн)
|
60,0
|
118,7
|
Прочие органические композитные растворители и разбавители (тонн)
|
8 623,4
|
140,6
(Автор: Хейраддин Насирзаде)
Twitter: @1nasirzade
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