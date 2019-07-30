Президент Узбекистана посетит Беларусь

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Беларуси Александра Лукашенко с 31 июля по 1 августа будет находиться с официальным визитом в этой стране, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.
В Минске президенты планируют обсудить сотрудничество в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.
Лидеры двух стран посетят Национальную промышленную выставку Узбекистана в белорусской столице и Парк высоких технологий Беларуси.
По итогам переговоров главы государств подпишут совместное заявление и утвердят пакет документов в областях инвестиций, производственной и научно-технической кооперации.
За полтора года вырос товарооборот между Узбекистаном и Беларусью: за 2018 год рост составил 123 процента (169 миллионов долларов), в середине 2019 года — 114,6 процента (89 миллионов долларов) взаимного товарооборота.
(Автор: Фахри Вакилов)
Твиттер:@vakilovfaxri
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