Президент Узбекистана посетит Беларусь

30 июля 2019 09:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Беларуси Александра Лукашенко с 31 июля по 1 августа будет находиться с официальным визитом в этой стране, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

В Минске президенты планируют обсудить сотрудничество в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.

Лидеры двух стран посетят Национальную промышленную выставку Узбекистана в белорусской столице и Парк высоких технологий Беларуси.

По итогам переговоров главы государств подпишут совместное заявление и утвердят пакет документов в областях инвестиций, производственной и научно-технической кооперации.

За полтора года вырос товарооборот между Узбекистаном и Беларусью: за 2018 год рост составил 123 процента (169 миллионов долларов), в середине 2019 года — 114,6 процента (89 миллионов долларов) взаимного товарооборота.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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