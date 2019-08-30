Как изменятся цены на автомобильном рынке Азербайджана?

БАКУ /Trend/ - На автомобильном рынке Азербайджана в июле текущего года средняя цена на автомобили составила 38 817 манатов, сообщил Trend директор консалтинговой компании MBA Group Нусрет Ибрагимов.

По его словам, с начала текущего года рост цен на автомобильном рынке составил 34 процента.

"Согласно исследованию рынка, рост цен был вызван вступившим в силу с начала 2019 года повышением ставки акцизного налога на импорт автомобилей. Между тем, по сравнению с прошлым годом на автомобильном рынке наблюдается снижение активности. Предложений на автомобильном рынке достаточно много, они заметно превышают спрос. Полагаю, что в последующие месяцы не ожидается снижение цен на малолитражные автомобили, в виду высокого спроса на них. Также вполне вероятно, что будут дешеветь автомобили с большим объемом двигателя, цены на которые значительно выше", - сказал Ибрагимов.

Глава MBA Group отметил, что в июле по сравнению с июнем текущего года, наблюдалось снижение цен на автомобили с большим объемом двигателя на 0,99 процентов, а также рост цен на малолитражные автомобили до 3,8 процентов.

"При этом на данном рынке наблюдался спад интереса к автомобилям с дизельным двигателем, что обусловлено определенными проблемами, связанными с большими расходами на содержание и ремонт. В большинстве случаев, покупатели отдали предпочтение автомобилям марки КИА, Хундай, Тайота. При этом средняя цена на дорогие автомобили по итогам минувшего месяца достигла свыше 400 тысяч манатов, (преимущественно на автомобили компании Land Rover), а средняя цена на бюджетные автомобили составила 1800 манатов (в основном на автомобили "ВАЗ" 1984 года выпуска)", - сказал Ибрагимов.

Директор отметил, что, несмотря на приемлемую цену автомобилей марки Peugeot (в среднем 16 тысяч манатов) они все еще не достаточно популярны в Азербайджане.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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