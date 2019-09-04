Нидерланды заинтересованы в подключении к коридору Баку-Тбилиси-Карс (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - В Нидерландах существует явный интерес к подключению к железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), сказали Trend в министерстве иностранных дел Нидерландов.

"Мы считаем открытие БТК важным событием со значительными экономическими перспективами. Азербайджан исторически является мостом между востоком и западом, и эта железная дорога может стать важным звеном между Европой и Азией, где Азербайджан является логистическим центром. Хотя официальное присоединение Нидерландов к проекту маловероятно, в стране существует явный интерес к подключению к этой железной дороге и транспортировке товаров в Азию и в обратном направлении. Уже заключены контакты между логистической компанией Нидерландов Cabooter Group и портом в Аляте по перевозке грузов",- сказали в министерстве.

Далее, в МИД отметили, что, безусловно, в Нидерландах имеется интерес к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в портовой индустрии.

"Представители порта Роттердам приняли активное участие во Всемирной конференции портов 2018 года в Баку. Учитывая потенциал порта в Аляте, а также обширный опыт и знания Роттердамского порта, безусловно, имеются широкие перспективы для будущего сотрудничества в этой области", - сказали в министерстве.

Отметим, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялось 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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