Нидерланды заинтересованы в подключении к коридору Баку-Тбилиси-Карс (Эксклюзив)

4 сентября 2019 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Нидерландах существует явный интерес к подключению к железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), сказали Trend в министерстве иностранных дел Нидерландов.

"Мы считаем открытие БТК важным событием со значительными экономическими перспективами. Азербайджан исторически является мостом между востоком и западом, и эта железная дорога может стать важным звеном между Европой и Азией, где Азербайджан является логистическим центром. Хотя официальное присоединение Нидерландов к проекту маловероятно, в стране существует явный интерес к подключению к этой железной дороге и транспортировке товаров в Азию и в обратном направлении. Уже заключены контакты между логистической компанией Нидерландов Cabooter Group и портом в Аляте по перевозке грузов",- сказали в министерстве.

Далее, в МИД отметили, что, безусловно, в Нидерландах имеется интерес к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в портовой индустрии.

"Представители порта Роттердам приняли активное участие во Всемирной конференции портов 2018 года в Баку. Учитывая потенциал порта в Аляте, а также обширный опыт и знания Роттердамского порта, безусловно, имеются широкие перспективы для будущего сотрудничества в этой области", - сказали в министерстве.

Отметим, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялось 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанское предприятие увеличит производство муки
Бизнес 3 сентября 17:15
Компания «Herba Flora» запустила новую линию производства растительных сборов
Бизнес 3 сентября 16:34
Азербайджанская компания наладит экспорт яблочных чипсов в соседнюю страну
Бизнес 3 сентября 15:45
Сумма сделок на туркменской товарной бирже превысила $32 млн
Бизнес 3 сентября 14:27
Евгений Михайлов: Еревану осталось недолго лавировать в вопросе Карабаха
Точка зрения 3 сентября 13:33
Предварительный дизайн Ионическо-Адриатического трубопровода будет готов через год
Энергетика 3 сентября 12:40
Лента новостей
В Новой Зеландии перевернулся автобус с 23 китайскими туристами
Другие страны 08:41
Страны Карибского сообщества окажут помощь жителям Багам после урагана "Дориан"
Другие страны 08:16
СМИ: из Консервативной партии исключат всех депутатов, выступивших против Джонсона
Европа 07:43
На островах Додеканес произошло землетрясение магнитудой 4,5
В мире 07:18
Трамп пообещал объявить режим ЧС в четвертом штате из-за урагана "Дориан"
США 06:51
Ким Чен Ын назвал научно-техническое образование локомотивом экономики КНДР
Другие страны 06:29
Пользователи Facebook смогут запретить распознавание их лиц на фото в соцсети
В мире 05:53
Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до семи человек
США 05:34
В Великобритании изъяли рекордную партию героина в 1,3 тонны
Европа 05:11