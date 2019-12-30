Международный финансовый центр «Астана» в Казахстане подводит основные итоги 2019 г

30 декабря 2019 21:46 (UTC+04:00)

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