Ведущий добытчик драгметаллов Азербайджана увеличит показатели в текущем году

БАКУ/Trend/ - В 2019 году на всех участках, находящихся на балансе ЗАО AzerGold, было проделано буровых работ на более чем 47 тысяч метров.

Как сообщает в понедельник Trend с мероприятия, об этом на пресс-конференции AzerGold, посвященной итогам 2019 года, сказал председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов.

По его словам, вышеуказанная цифра является максимальным показателем по горнодобывающей отрасли в Азербайджане.

"Таким образом, ЗАО AzerGold за короткое время добилась успешной интеграции горнодобывающей и геологоразведочной сфер. В текущем же году по новым месторождениям предусмотрено проведение всего буровых работ на глубине до 50 тысяч метров", - подытожил председатель компании Закир Ибрагимов.

Напомним, что ЗАО AzerGold, приступившее к деятельности в июле 2016 года, занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков "Гарадаг", "Човдар", "Гёйдаг", "Дагкесемен", участка "Кохнемеден" и бассейна Кюрякчай. А также занимается переработкой и продажей драгоценных металлов, применением в этой сфере новых технологий, улучшением материально-технической базы и выполнением других работ, связанных с развитием данной отрасли.

Отметим, что в 2017-2020 годах ЗАО AzerGold продало более 173 тысяч унций золота и 290 тысяч унций серебра.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)