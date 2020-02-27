Азербайджан находится на пересечении двух коридоров, идущих к главному рынку ЕС — российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Азербайджан, как и Россия, находится на пересечении двух евразийских коридоров, идущих из двух быстро развивающихся экономических центров Китая и Индии к главному рынку ЕС.

Об этом сказала Trend научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМИ МГИМО Ольга Подберезкина .

По ее словам, строительство транспортных коридоров даст Азербайджану и России не только возможность обеспечить потребности развивающихся рынков в углеводородах, но и возможность предложить транспортно-логистические услуги по транзиту грузопотока: «Сегодня транзитные маршруты в основном проходят по морю и основными бенефициарами являются европейские и американские компании. Изменить это поможет развитие транспортной инфраструктуры и логистических услуг. В частности, если говорить о коридоре «Север–Юг», то в его рамках осуществляется много двусторонних и многосторонних проектов. В 2020 году между Россией и Азербайджаном начнется реконструкция железнодорожного участка Сумгайыт – Ялама в рамках проекта по организации скоростного пассажирского движения между Дагестаном и Баку. Существенным сдвигом в развитии МТК «Север–Юг» станет долгожданное строительство железной дороги Астара - Решт - Казвин, призванной соединить действующие магистрали Азербайджана, Ирана и России (трехстороннее соглашение было подписано в 2005 году). На сегодняшний день завершен участок между иранскими городами Казвин и Решт протяженностью 205 км, в итоге Казвин соединен железнодорожным сообщением с Тегераном, а также с иранскими портами Бендер-Аббас в Персидском заливе и Амирабад - на Каспии».

Неблагоприятным фактором, по мнению эксперта, являются международные санкции против Ирана: «Для компенсации негативного влияния международных санкций против Ирана, Азербайджан предложил профинансировать строительство ветки Решт – Астара в размере 500 миллионов евро, и это безусловно позитивный момент. Также позитивным моментом станет снижение стоимости железнодорожных поставок через Азербайджан - так снижение тарифов может коснуться транспортировки контейнерных грузов, зерна, хлопка, серы, карбамида и металлов. Российские производители заинтересованы в поставках в Иран через Астару до 50 тысяч тонн зерна ежегодно. Как известно, 27 октября 2019 года вступило в силу Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном, по которому страны ЕАЭС снизят импортные пошлины по 502 товарам. Идут переговоры о заключении соглашения о ЗСТ с Индией — это все страны-участницы проекта».

Подберезкина отметила, что «Север—Юг» по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал сокращает время перевозки на 10 дней и дает дополнительный стимул экономикам: «Через океан контейнерные грузы из России в Иран в среднем (от Санкт-Петербурга до Бендер-Аббаса) идут 25–28 суток с двумя перевалками (через порты Роттердам/ Гамбург в Северном море и в Ла Специя — в Средиземном), а через порты Каспия транзитное время от Первоуральска до Бендер-Энзели составляет 20–25 суток при сопоставимой стоимости».

В заключение эксперт отметила, что грузопоток по МТК «Север-Юг» будет способствовать росту российско-индийской торговли позитивное влияние которого на экономику Азербайджана очевидно.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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