Средняя цена маната к евро выросла (ОБЗОР)
БАКУ/Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
15 июня
|
-
|
22 июня
|
1,7
|
16 июня
|
1,7
|
23 июня
|
1,7
|
17 июня
|
1,7
|
24 июня
|
1,7
|
18 июня
|
1,7
|
25 июня
|
1,7
|
19 июня
|
1,7
|
26 июня
|
-
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0082 маната (0,4 процента). Тем не менее, средневзвешенный курс составил 1,9137 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,3 процента.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
15 июня
|
-
|
22 июня
|
1,9043
|
16 июня
|
1,9267
|
23 июня
|
1,9146
|
17 июня
|
1,9161
|
24 июня
|
1,9234
|
18 июня
|
1,9134
|
25 июня
|
1,9125
|
19 июня
|
1,9206
|
26 июня
|
-
|
Средний курс за неделю
|
1,9192
|
Средний курс за неделю
|
1,9192
По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю не изменился. Средневзвешенный курс составил 0,0245 маната за один рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте сократилась на 1,3 процента.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
15 июня
|
-
|
22 июня
|
0,0244
|
16 июня
|
0,0245
|
23 июня
|
0,0246
|
17 июня
|
0,0244
|
24 июня
|
0,0247
|
18 июня
|
0,0244
|
25 июня
|
0,0244
|
19 июня
|
0,0242
|
26 июня
|
-
|
Средний курс за неделю
|
0,0242
|
Средний курс за неделю
|
0,0245
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0003 маната (0,1 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2482 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,1 процента.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
15 июня
|
-
|
22 июня
|
0,2483
|
16 июня
|
0,2491
|
23 июня
|
0,2482
|
17 июня
|
0,2487
|
24 июня
|
0,2484
|
18 июня
|
0,2482
|
25 июня
|
0,248
|
19 июня
|
0,2479
|
26 июня
|
-
|
Средний курс за неделю
|
0,2485
|
Средний курс за неделю
|
0,2482
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)