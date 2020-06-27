Средняя цена маната к евро выросла (ОБЗОР)

БАКУ/Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 15 июня - 22 июня 1,7 16 июня 1,7 23 июня 1,7 17 июня 1,7 24 июня 1,7 18 июня 1,7 25 июня 1,7 19 июня 1,7 26 июня - Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0082 маната (0,4 процента). Тем не менее, средневзвешенный курс составил 1,9137 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,3 процента.

Официальный курс маната по отношению к евро 15 июня - 22 июня 1,9043 16 июня 1,9267 23 июня 1,9146 17 июня 1,9161 24 июня 1,9234 18 июня 1,9134 25 июня 1,9125 19 июня 1,9206 26 июня - Средний курс за неделю 1,9192 Средний курс за неделю 1,9192

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю не изменился. Средневзвешенный курс составил 0,0245 маната за один рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте сократилась на 1,3 процента.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 15 июня - 22 июня 0,0244 16 июня 0,0245 23 июня 0,0246 17 июня 0,0244 24 июня 0,0247 18 июня 0,0244 25 июня 0,0244 19 июня 0,0242 26 июня - Средний курс за неделю 0,0242 Средний курс за неделю 0,0245

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0003 маната (0,1 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2482 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,1 процента.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 15 июня - 22 июня 0,2483 16 июня 0,2491 23 июня 0,2482 17 июня 0,2487 24 июня 0,2484 18 июня 0,2482 25 июня 0,248 19 июня 0,2479 26 июня - Средний курс за неделю 0,2485 Средний курс за неделю 0,2482

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)