Политические партии Туркменистана и Узбекистана могут активизировать взаимодействие

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Узбекистан могут активизировать взаимодействие между политическими партиями и законодательными органами.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на агентство «Туркменистан сегодня», об этом было сказано в ходе телефонного разговора президентов Туркменистана и Узбекистана - Гурбангулы Бердымухамедова и Шавката Мирзиёева.

Отмечается, что стороны отметили позитивную динамику развития торгово-экономических связей.

Говоря о сотрудничестве, стороны отметили важность укрепления взаимодействия в рамках международных организаций, в том числе в рамках СНГ.

Также сообщается, что глава Узбекистана поздравил президента Туркменистана с днем рождения и отметил, что узбекская сторона придаёт особое значение развитию сотрудничества с Туркменистаном.

Согласно госагентству, поблагодарив за поздравления, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Туркменистан ценит дружеские отношения с Узбекистаном.



Отметим, что ранее была проведена встреча заместителей министров иностранных дел двух стран. В ходе этой встречи представители Туркменистана и Узбекистана выразили намерение усовершенствовать процедуры импорта и экспорта. Также было обговорено нынешнее состояние и перспективы сотрудничества в энергетической и водохозяйственной отраслях.



(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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