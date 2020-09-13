Расширяется внешнеторговое сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2020 года внешнеторговые операции между Азербайджаном и Беларусью составили 130,93 миллиона долларов США, что на 8,7 процента больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

По данным ведомства, экспорт азербайджанской продукции в Беларусь за первые семь месяцев этого года составил 66,78 миллиона долларов США, в то время как годом ранее этот показатель составлял 11,44 миллиона долларов. Таким образом, в годовом исчислении Беларусь увеличила импорт продукции из Азербайджана более чем в пять раз, а долевое участие Беларуси в общем экспорте Азербайджана увеличилось с 0,09 до 0,73 процента.

При этом импорт белорусской продукции в Азербайджан в годовом исчислении снизился с 109,06 миллиона долларов США до 64,156 миллиона долларов США. Долевое участие Беларуси в общем импорте Азербайджана составило 1,09 процента от совокупного объема против 1,29 процента за аналогичный период прошлого года.

Если за аналогичный период 2019 года соотношение экспорта и импорта во внешнеторговых отношениях двух стран составляло 10 и 90 процента соответственно, то в январе-июле 2020 года оно составило 51 и 49 процента соответственно. Таким образом сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана с Республикой Беларусь за отчетный период осталось положительным, составив 2,62 миллиона долларов.

В целом, в январе-июле 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 15,03 миллиарда долларов США, что в 1,4 раза меньше аналогичного показателя 2019 года. Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении снизилось в 1,1 раза, и оставшись положительным, составило 3,2 миллиарда долларов США.

(Автор: Фидан Бабаева)

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