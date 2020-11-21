USAID высказало предложения по достижению нового уровня взаимодействия в 2021 году с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Представитель Агентства США по международному развитию (USAID) в Туркменистане Нино Надирадзе высказала предложения по достижению нового уровня взаимодействия в 2021 году.

Как сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Бизнес Туркменистан», об этом было сказано в ходе онлайн-переговоров представителей Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) с Нино Надирадзе.

Сообщается, что в ходе переговоров подчеркивалась продуктивность сотрудничества частных компаний Туркменистана с USAID, в частности, в реализации ряда проектов, в поддержке экспортных возможностей туркменских предпринимателей, в том числе в области сельского хозяйства.

Напомним, что, как ранее сообщил Trend начальник отдела информации и культуры посольства США в Ашхабаде Стивен Гайс, реализуемая USAID программа в Туркменистане способствует развитию животноводческого сектора страны, путем внедрения новых рыночных решений, которые увеличат доходы фермеров, поставщиков и предпринимателей.

Гайс отметил, что эта программа также будет способствовать укреплению связей между государственным и частным сектором Туркменистана.

Также он сказал об уже реализованных совместных проектах в сельскохозяйственном секторе Туркменистана.

"Например, в прошлом году USAID совместно с местной туркменской фирмой профинансировало успешную пилотную поставку туркменских бахчевых культур в Австрию, что продемонстрировало жизнеспособность этого нового торгового маршрута и спрос на туркменскую продукцию за рубежом", - отметил ранее Гайс.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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