Азербайджанская хурма будет экспортироваться в Словакию и Чехию

Бизнес 26 ноября 2020 16:44 (UTC+04:00)
Азербайджанская хурма будет экспортироваться в Словакию и Чехию
Гюльнара Халилова представила коллекцию-проект &quot;Карабах – это Азербайджан!&quot; (ВИДЕО, ФОТО)
Гюльнара Халилова представила коллекцию-проект "Карабах – это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО)
Ювелирное украшение из Шушинского филиала музея ковра (ФОТО)
Ювелирное украшение из Шушинского филиала музея ковра (ФОТО)
Представлен красочный проект с национальными костюмами &quot;Карабах-это Азербайджан!&quot; (ВИДЕО, ФОТО)
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