В казахстанском городе Шымкент создаются индустриальные зоны

Увеличить обрабатывающую промышленность не менее чем в 1,5 раза за 5 лет. Такую задачу поставил Президент Казахстана для Шымкента. В городе-миллионнике за работу взялись с энтузиазмом. Уже предпринимают несколько инициатив.

Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций рассказал аким мегаполиса Мурат Айтенов, передает Trend.

«Одна из них – запуск индустриальной зоны «Жулдыз» на 306 гектарах. В данной зоне будут развиваться строительная, металлургическая, фармацевтическая, мебельная промышленность. Планируется реализовать 60 инвестиционных проектов на сумму 105 млрд. тенге. Будут созданы более чем 8 тысяч рабочих мест. Кроме того, одним из приоритетов Послания является полноценное самостоятельное обеспечение социально значимыми продуктами питания. В этом направлении планируется запустить 2 агро-индустриальные зоны. Первая - это реализация 28 проектов по строительству современного производственного тепличного комплекса на площади 136 гектаров. Вторая - создание индустриальной зоны пищевой промышленности «Бозарык». Здесь будет построен завод по производству комбикормов с биологическими добавками и молочной продукции, а также совместно с иностранными инвесторами будут реализованы проекты по переработке и консервированию молока, мяса, фруктов и овощей»,- сказал аким.

В целом, в Шымкенте приоритет отдаётся переработке сельхозпродукции. Только на этот год в сельском хозяйстве было намечено 18 инвестиционных проектов на сумму 7,6 млрд. тенге, на сегодняшний день реализовано 10. В результате производство сельхозпродукции превысило 30 млрд. тенге. Объём инвестиций в отрасль составил 7 млрд. тенге, что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.