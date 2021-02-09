В 2020 году на развитие предпринимательства в Азербайджане были выделены 127 млн манатов

Бизнес 9 февраля 2021 12:27 (UTC+04:00)
В 2020 году на развитие предпринимательства в Азербайджане были выделены 127 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Фонд развития предпринимательства (SIF) Азербайджана при министерстве экономики предоставил предпринимателям в 2020 году через уполномоченные кредитные организации льготные кредиты в размере 126,9 миллиона манатов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал на онлайн-пресс-конференции, посвященной деятельности Фонда развития предпринимательства за прошедший год и задачам на текущий год, председатель правления Фонда Кянан Наджафов.

По его словам, льготные кредиты были выданы на финансирование 908 инвестиционных проектов общей стоимостью 397 миллионов манатов.

"За счет этих кредитов удалось создать более 2,7 тысячи новых рабочих мест. 57 процентов кредитов были выданы на развитие аграрного сектора (производство и переработка), 43 процента - на производство и переработку промышленной продукции и на другие отрасли", - подчеркнул председатель правления Фонда.

Как отметил Наджафов, 79 процентов кредитов были выданы в регионах страны, 21 процент - в Баку.

Напомним, что Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана начал деятельность с 2002 года. Это учреждение, которое предоставляет льготные кредиты малому и среднему бизнесу. Фонд был создан для усиления государственной поддержки предпринимательства, он является важной институциональной организацией, предоставляющей льготные кредиты предпринимателям и реализует свою политику в соответствии с приоритетами развития экономики Азербайджана.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: Fidan_Babaeva

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