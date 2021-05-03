Геостат раскрыл объемы экспорта ферросплавов из Грузии в Турцию

БАКУ / Trend / - За период с января по март 2021 года Грузия экспортировала в Турцию 10 995 тонн ферросплавов на общую сумму 12,1 миллиона долларов, передает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление (Геостат).

В годовом исчислении Грузия увеличила экспорт ферросплавов в Турцию на 2,33 миллиона долларов.

За аналогичный период прошлого года Грузия поставила в Турцию 10 353 тонны ферросплавов на общую сумму 9,8 миллиона долларов.

С января по март 2021 года общий объем импорта из Турции в Грузию составил 343,3 миллиона долларов. В свою очередь, Грузия экспортировала в Турцию товаров на 75,6 миллиона долларов.

Внешнеторговый оборот Грузии с Турцией в отчетном периоде превысил 418,9 миллиона долларов, что составляет 15,1 процента от общего товарооборота Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова, Редактор: Надир Насиров)