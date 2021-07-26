К 2025 году планируется вдвое увеличить ненефтяной экспорт Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготовлен проект «Национальной экспортной стратегии», которой определены свыше 15 целевых рынков и 120 разновидностей экспортируемой продукции. Согласно этой стратегии, к 2025 году планируется увеличить ненефтяной экспорт Азербайджана вдвое по сравнению с 2020 годом и довести его объем до 3,7 миллиарда долларов

Об этом Trend сообщил директор Департамента поощрения экспорта Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Турал Гаджилы.

По его словам, в первом полугодии текущего года ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился на 27,1 процента и составил примерно 1,2 миллиарда долларов. «Данный рост является логичным следствием проводимых правительством Азербайджана экономических реформ, а также шагов, предпринятых для упрощения торговли и поддержки экспортеров», – сказал он.

Было отмечено, что в основном рост наблюдался в сфере сельского хозяйства, промышленности и переработки. «Этот явный показатель диверсификации экономики», – подчеркнул глава департамента.

Турал Гаджилы сообщил, что начиная с 2016 года посредством механизма поощрения бренда Made in Azerbaijan экспортерам страны оказывается постоянная поддержка. Так, по его словам, с помощью этого механизма местным экспортерам оказывается помощь в проведении различных исследований рынка, получении сертификатов и поиске каналов продаж на международных выставочных ярмарках посредством единого стенда или иными способами.

«В то же время проводятся мероприятия по изучению миссий экспортера и покупателя, что играет важную роль в плане прямой коммуникации между экспортером и покупателем. Кроме того, при поддержке министерств образования и экономики Азербайджана завершен проект учений "Академия экспорта" в пилотном режиме, цель которого заключается в повышении навыков экспорт-менеджеров, работающих в ненефтяной отрасли и частном секторе», – заметил Турал Гаджилы.

Директор департамента добавил, что AZPROMO оказывает услуги экспортерам в частном порядке: «Если у экспортеров появляются какие-либо затруднения в плане расширения экспорта, им в частном порядке предлагаются механизмы поддержки и их проблемы решаются с помощью соответствующих госорганов».

(Автор: Зейни Джафаров)

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