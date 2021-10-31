Минсельхоз Грузии разработало проекты, способствующие быстрому и эффективному развитию аграрного сектора

БАКУ /Trend/ - Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии в этом году разработало и реализовало проекты, способствующие быстрому и эффективному развитию аграрного сектора страны, сообщили Trend в ведомстве.

"Инициирована Государственная программа софинансирования механизации сельского хозяйства, и ее реализация координируется Министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии", – сказали в ведомстве.

Согласно источнику, госпрограмму, целью которой является повышение доступности к финансированию закупок сельхозтехники, реализует Агентство сельского развития.

"Проект "Посади будущее" инициирован Министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства и реализуется Агентством сельского развития за счет государственного бюджета. Целью программы является повышение эффективности использования сельскохозяйственных земель в Грузии; поддержка сельского хозяйства, производства импортозамещающей продукции и увеличения экспортного потенциала; стимулирование посредством финансовой и технической помощи создания питомников и выращивания многолетних садов", – сказал источник.