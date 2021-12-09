Соглашения о сотрудничестве между Азербайджаном и Ираном выполняются - посол (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Соглашения о сотрудничестве между Азербайджаном и Ираном выполняются, сказал Trend посол Ирана Сейед Аббас Мусави.

По его словам, одно из этих соглашений связано с гидроузлами и гидроэлектростанциями "Гыз галасы" и "Худаферин".

"Строительные работы на этих гидроузлах практически завершены, сейчас там устанавливается оборудование и турбины. Думаю, что менее чем через год гидроузлы будут введены в эксплуатацию", - заявил посол.

Мусави, отметив, что Азербайджан и Иран расположены в центре транспортного коридора "Север-Юг", сказал, что этот маршрут будет использоваться для экономического развития двух стран.

"В рамках работ, которые проводятся в этом направлении, в эксплуатацию введена часть железнодорожного терминала Астара (Иран), в другой его части продолжаются строительные работы", - пояснил посол Ирана.

Мусави также подчеркнул, что начались работы по строительству нового моста над рекой Астарачай.

По его словам, также между двумя странами осуществляется обмен электроэнергией.

"Параллельно проводятся работы по синхронизации энергосистем Ирана, Азербайджана и России", - отметил посол.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)