Частному сектору в Азербайджане предстоит сыграть основную роль в увеличении дохода на душу населения - ВБ

БАКУ /Trend/ - Основную роль в новой модели роста, позволяющей увеличить доход на душу населения Азербайджана, должен сыграть частный сектор, особенно неэнергетический.

Как передает в пятницу Trend, об этом журналистам сказал главный экономист ВБ по Южному Кавказу Арвинд Наир.

«Один из ключевых результатов отчета «Глобальные экономические перспективы» заключается в том, что Азербайджан имеет возможность увеличить свой доход на душу населения на 40% по сравнению с базовой траекторией к 2050 году. И мы рассмотрели некоторые из ключевых аспектов для этой новой модели роста или нового подхода к росту. Первый момент заключается в том, что этот рост должен возглавить частный сектор, особенно неэнергетический частный сектор, и необходимо провести значительные реформы для повышения его производительности. Итак, мы рассмотрели три ключевых реформы. Первая - это улучшение доступа к финансированию, вторая - улучшение доступа к навыкам для частного сектора и третья - улучшение условий для конкуренции», - сказал Наир.

По его словам, другим ключевым элементом в дополнение к повышению производительности частного сектора является сфера человеческого капитала.

«Как отметила моя коллега в презентации, даже в глобальном масштабе человеческий капитал является ключом к долгосрочному росту. И в отчете мы рассматриваем варианты, как это сделать, инвестируя больше и лучше в образование. И последнее, что я хотел бы сказать, это то, что наш доклад полностью соответствует стратегии социально-экономического развития и модели роста, предложенной в соответствии с ней», - сказал Наир.