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В Шаруре и Бабеке началось строительство центров обслуживания налогоплательщиков (ФОТО)

Бизнес Материалы 21 октября 2023 14:37 (UTC +04:00)
В Шаруре и Бабеке началось строительство центров обслуживания налогоплательщиков (ФОТО)

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Гюнай Гулиева
Гюнай Гулиева
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БАКУ /Trend/ - В Шаруре и Бабеке началось строительство центров обслуживания налогоплательщиков, сообщает в субботу Trend.

Согласно данным Государственной налоговой службы при минэкономики Азербайджана, в целях формирования современного налогового администрирования продолжаются меры по расширению спектра услуг, предоставляемых налогоплательщикам в Нахчыванской АР.

Для обеспечения большей доступности налоговых услуг для предпринимателей в городах Шарур и Бабек начато строительство современных центров обслуживания, оснащенных новейшим оборудованием.

Напомним, что в мае 2023 года подобный центр обслуживания налогоплательщиков был открыт в городе Нахчыван.

В Шаруре и Бабеке началось строительство центров обслуживания налогоплательщиков (ФОТО)
В Шаруре и Бабеке началось строительство центров обслуживания налогоплательщиков (ФОТО)
В Шаруре и Бабеке началось строительство центров обслуживания налогоплательщиков (ФОТО)
В Шаруре и Бабеке началось строительство центров обслуживания налогоплательщиков (ФОТО)
В Шаруре и Бабеке началось строительство центров обслуживания налогоплательщиков (ФОТО)
В Шаруре и Бабеке началось строительство центров обслуживания налогоплательщиков (ФОТО)
В Шаруре и Бабеке началось строительство центров обслуживания налогоплательщиков (ФОТО)
В Шаруре и Бабеке началось строительство центров обслуживания налогоплательщиков (ФОТО)
В Шаруре и Бабеке началось строительство центров обслуживания налогоплательщиков (ФОТО)
В Шаруре и Бабеке началось строительство центров обслуживания налогоплательщиков (ФОТО)
В Шаруре и Бабеке началось строительство центров обслуживания налогоплательщиков (ФОТО)
В Шаруре и Бабеке началось строительство центров обслуживания налогоплательщиков (ФОТО)
В Шаруре и Бабеке началось строительство центров обслуживания налогоплательщиков (ФОТО)
В Шаруре и Бабеке началось строительство центров обслуживания налогоплательщиков (ФОТО)
В Шаруре и Бабеке началось строительство центров обслуживания налогоплательщиков (ФОТО)
В Шаруре и Бабеке началось строительство центров обслуживания налогоплательщиков (ФОТО)
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