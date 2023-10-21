В Шаруре и Бабеке началось строительство центров обслуживания налогоплательщиков (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Шаруре и Бабеке началось строительство центров обслуживания налогоплательщиков, сообщает в субботу Trend.

Согласно данным Государственной налоговой службы при минэкономики Азербайджана, в целях формирования современного налогового администрирования продолжаются меры по расширению спектра услуг, предоставляемых налогоплательщикам в Нахчыванской АР.

Для обеспечения большей доступности налоговых услуг для предпринимателей в городах Шарур и Бабек начато строительство современных центров обслуживания, оснащенных новейшим оборудованием.

Напомним, что в мае 2023 года подобный центр обслуживания налогоплательщиков был открыт в городе Нахчыван.