Грузия увеличила импорт ненефтяной продукции из Ирана

БАКУ/Trend/ - За первые шесть месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2023 года) ненефтяной экспорт Ирана в Грузию увеличился на 14 процентов в стоимостном выражении и на 18,2 процента по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого иранского года, сообщает Trend.

Согласно данным Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA), за 6 месяцев страна экспортировала в Грузию около 235 тысяч тонн ненефтяной продукции на сумму около 94,9 миллиона долларов. За тот же период прошлого года ненефтяной экспорт Ирана в Грузию составил около 199 тысяч тонн на сумму 83,2 миллиона долларов.



Основными статьями экспорта Ирана в эту страну были сельскохозяйственная продукция, сталь, различные виды труб, полезные ископаемые, стеклянная посуда, нефтехимическая продукция.

Между тем, только за 6-й месяц (с 23 августа по 23 сентября 2023 года) Иран экспортировал в Грузию 37,3 тысяча тонн ненефтяной продукции на сумму 16 миллионов долларов. В целом, ненефтяной экспорт Ирана в первой половине текущего иранского года составил 24,1 миллиарда долларов и 67,7 миллиона тонн, показав рост на 2,62 процента в стоимостном выражении и снижение объема на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ненефтяной экспорт Ирана не включает сырую нефть, мазут и белую нефть, на которые распространяются санкции США. Поэтому Иран сосредоточил усилия на увеличении своего ненефтяного экспорта, чтобы справиться с экономическим давлением.