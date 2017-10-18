ЕБРР одобрил $500 млн на TANAP

18 октября 2017 18:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил выделение кредита в размере 500 миллионов долларов на реализацию проекта Трансанатолийского трубопровода (TANAP), говорится в сообщении банка, распространенном в среду.

Как отмечается в сообщении, эти средства будут предоставлены ЗАО “Южный газовый коридор”.

Общая стоимость проекта TANAP составляет 8,6 миллиарда долларов. Для финансирования проекта уже выделены кредиты со стороны Всемирного банка (800 миллионов долларов) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (600 миллионов долларов). Возможность финансирования проекта также рассматривает Европейский инвестиционный банк.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта “Южный газовый коридор”, который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

Azernews Newspaper
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