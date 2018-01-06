В Казахстане разработают технико-экономическое обоснование для строительства АЭС

БАКУ /Trend/ - В 2018 году в Казахстане состоится международный конкурс на разработку технико-экономического обоснования для строительства атомной электростанции на территории страны.

Как сообщает телеканал «24 Хабар» со ссылкой на Национальный ядерный центр Казахстана, при «Казатомпроме» уже создана специальная компания для строительства атомной станции, однако окончательное решение о возведении АЭС будет принято лишь после проведения конкурса.

Предположительным местом строительства АЭС является город Курчатов, в связи с благоприятными, для строительства, условиями.

«Говоря о моем личном мнении относительно выбора Курчатова, то конечно, с точки зрения строительства атомной станции, конечно, это идеальное место. Но с точки зрения энергетического баланса, не очень хорошее, поскольку у нас здесь есть уголь, и имеются свои генерирующие мощности», - сказал генеральный директор Национального ядерного центра Казахстана Эрлан Батырбеков.

По словам гендиректора наиболее подходящее место для строительства АЭС с точки зрения геолокации и потребности в энергоресурсах это город Балхаш.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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