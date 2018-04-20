Цена на нефть коррекционно снижается в преддверии встречи комитета ОПЕК+

20 апреля 2018 10:17 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть в пятницу утром коррекционно снижаются после обновления рекордов с 2014 года, участники рынка ожидают встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,26%, до 73,59 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,31%, до 68,08 доллара за баррель. Ранее на этой неделе Brent преодолел отметку в 74 доллара, WTI - 69 долларов за баррель, оба значения являются максимальными с ноября-декабря 2014 года.

Поддерживали цены на нефть данные о снижении запасов нефти в США за За неделю по 13 апреля, как сообщило в среду минэнерго страны, запасы сырья сократились на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,2%, до 427,6 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали снижение лишь на 0,5 миллиона баррелей.

Теперь рынок ожидает от заседания комитета ОПЕК+ подсказок по поводу дальнейшей судьбы соглашения о сокращении добычи. По словам министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, комитет не будет обсуждать цены на нефть на встрече в пятницу.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Для контроля за соблюдением венского соглашения и выработки рекомендаций о его корректировке был создан министерский мониторинговый комитет ОПЕК+. За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Нефть торгуется у максимумов с конца 2014 г на данных о снижении запасов в США
Энергетика 19 апреля 12:47
Нефть дорожает на данных API о снижении запасов в США
Энергетика 18 апреля 11:22
МВФ повысил прогноз цен на нефть на 2018 год
Энергетика 17 апреля 17:12
Нефть дорожает на фоне возможных перебоев в поставках
Энергетика 17 апреля 10:09
Нефтяные цены снижаются после ракетной атаки по Сирии
Энергетика 16 апреля 10:07
Нефть слегка растет на геополитической напряженности в Сирии
Энергетика 16 апреля 02:05
Цены на нефть снижаются после роста до трехлетних максимумов
Энергетика 13 апреля 09:18
Цены на нефть продолжают расти после скачка до максимумов с 2014 г накануне
Энергетика 12 апреля 10:07
Цены на нефть Brent и WTI достигли максимумов с декабря 2014 года
Энергетика 11 апреля 19:29
Самир Шарифов: Азербайджан должен проводить независимую от нефтяных цен экономическую политику
Бизнес 11 апреля 13:37
Нефть дешевеет после данных по запасам нефти в США от API
Энергетика 11 апреля 10:01
Нефть дорожает на надеждах смягчения позиции КНР в споре с США
Энергетика 10 апреля 16:03
Цены на нефть продолжают расти на ослаблении опасений торговой войны
Энергетика 10 апреля 09:34
Нефть дорожает после существенного снижения цены
Энергетика 9 апреля 09:44
Нефтяные цены продолжают снижаться на эскалации торгового конфликта США и Китая
Энергетика 6 апреля 16:23
Нефть дешевеет на перспективах увеличения США пошлин на товары из Китая
Энергетика 6 апреля 10:51
Нефть дорожает на неожиданном сокращении запасов в США
Энергетика 5 апреля 10:43
Нефть дешевеет в ожидании недельных данных по запасам от минэнерго США
Энергетика 4 апреля 10:12