Казахстан планирует увеличить объём производства нефтепродуктов

24 апреля 2018 20:23 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В Казахстане построят завод по производству полиэтилена
Энергетика 20:18
KazEnergy рассказала о потенциале Казахстана по добыче нефти и газа
Энергетика 19:45
В Азербайджане увеличилось производство дизтоплива
Энергетика 19 апреля 16:01
В Азербайджане увеличилось производство бензина
Энергетика 24 марта 11:01
В Азербайджане увеличилось производство бензина
Энергетика 22 февраля 14:17
Производство бензина в Азербайджане выросло
Энергетика 17 января 17:16
Азербайджан нарастил производство бензина
Энергетика 14 декабря 2017 17:08
Азербайджан увеличил производство бензина
Энергетика 16 ноября 2017 19:06
В Азербайджане на 5% выросло производство бензина
Энергетика 16 октября 2017 12:32
Азербайджан возобновил производство нефтепродуктов
Энергетика 11 сентября 2017 16:13
В Азербайджане сократилось производство нефтепродуктов
Энергетика 15 августа 2017 13:29
В Азербайджане снизилось производство нефтепродуктов
Энергетика 17 июля 2017 17:08
В Азербайджане растет производство бензина
Энергетика 20 июня 2017 10:52
Азербайджан сократил производство нефтепродуктов
Энергетика 18 апреля 2017 10:37
В Азербайджане снизилось производство нефтепродуктов
Энергетика 23 марта 2017 12:22
В Азербайджане снизилось производство нефтепродуктов
Энергетика 20 февраля 2017 14:33
Производство нефтепродуктов в Азербайджане снизилось
Энергетика 24 января 2017 12:06
Производство нефтепродуктов в Азербайджане снизилось
Энергетика 15 декабря 2016 18:30