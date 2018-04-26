TANAP является примером регионального сотрудничество – министерство

БАКУ /Trend/ - Трансанатолийский трубопровод - TANAP является примером регионального сотрудничества. Об этом сообщили Trend в четверг в министерстве энергетики и природных ресурсов Турции.

Как отметили в министерстве, с самого начала реализации проекта, Турция уделяла особое внимание строительству газопровода TANAP.

«Помимо того, что TANAP обеспечит Турцию природным газом, этот газопровод весьма важен для диверсификации источников сырья и обеспечения энергетической безопасности Европы», - сказали в министерстве.

В министерстве также отметили, что роль Турции и Азербайджана в мировой энергетической политике все более усиливается.

Отметим, что Трансанатолийский трубопровод будет введен в эксплуатацию в начале июня текущего года.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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