Pertamina пригласила SOCAR участвовать в модернизации НПЗ в Индонезии

БАКУ /Trend/ - Государственная нефтегазовая компания Индонезии Pertamina пригласила азербайджанскую госкомпанию SOCAR и японскую JX Nippon к партнерству по модернизации нефтеперерабатывающего завода в Баликпапане (Индонезия), сказал директор Pertamina Megaproject Эру Сетиаван, сообщает в среду Reuters.

«Pertamina могла бы владеть большинством долевого участия в этом проекте (51 процент)», - добавил он.

Ранее вице-президент по разведке и оценке дирекции по добыче Pertamina Эко Рукмоно сказал Trend, что компания приглашает SOCAR принять участие в разведочных работах в Индонезии.

По словам вице-президента, компании могли бы успешно сотрудничать в разведке нефти и газа на территории Индонезии.

"Индонезия обладает огромными запасами углеводородов. Так, предположительные запасы нефти составляют более 60 миллиардов баррелей нефти, а предположительные запасы газа оцениваются в 30 триллионов кубометров газа. В Индонезии имеются 48 нефтегазоносных бассейнов, где требуется провести геолого-разведочные работы. Опыт SOCAR может быть очень полезен для Pertamina, и мы приглашаем азербайджанскую компанию принять участие в геологоразведке в Индонезии", - сказал Рукмоно.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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