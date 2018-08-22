SOCAR Trading увеличит поставки СПГ на Мальту

22 августа 2018 19:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Консорциум ElectroGas Malta видит большой потенциал роста спроса на газ для производства электроэнергии на газовой электростанции на острове, что вызвано увеличением туристического потока, сказали Trend в консорциуме, комментируя возможность увеличения поставок сжиженного природного газа SOCAR Trading на газовую электростанцию на Мальте.

"Правительство Мальты уделяет большое внимание растущей индустрии туризма на острове, предоставляя субсидии местным отелям с целью привлечения все большего числа туристов. Это приводит к более высокому спросу на электроэнергию (например, за счет дополнительного использования кондиционеров и т. д.)", - сказали в консорциуме.

Как отметили в ElectroGas Malta, дополнительные поставки СПГ, необходимые для газовой электростанции, будут поставляться SOCAR Trading SA.

Консорциум ElectroGas Malta, в котором SOCAR представлена дочерней трейдерской компанией SOCAR Trading, владеющей в консорциуме 20-процентной долей, был создан для реализации проекта строительства газовой электростанции на Мальте. Другими акционерами являются немецкая Siemens Project Ventures и мальтийская GEM Holdings. SOCAR Trading представлена в проекте также в качестве поставщика LNG (6-7 партий в год), плавучей установки для его хранения и оборудования для его переработки.

SOCAR Trading со штаб-квартирой в Женеве была создана в конце 2007 года Госнефтекомпанией Азербайджана.

Компания продает основную часть объемов экспорта сырой нефти SOCAR из порта Джейхан (Средиземное море, Турция), осуществляет трейдинг нефти и нефтепродуктов других стран, а также оказывает содействие материнской компании в связи с международными инвестициями. Сфера деятельности SOCAR Trading охватывает страны Европы, Азии и Америки.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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