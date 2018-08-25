Uniper SE и SOCAR будут совместно работать над повышением энергоэффективности добычи нефти и газа

БАКУ /Trend/ - Uniper SE и азербайджанская госкомпания SOCAR будут сотрудничать для повышения энергоэффективности при добыче нефти и газа, сообщает SOCAR в субботу.

Обе компании сегодня подписали соответствующее соглашение.

Цель нового соглашения - оптимизировать энергопотребление в промышленности и, таким образом, добиться снижения эмиссии газа. Для этого уже определены конкретные мероприятия и сейчас проводятся последние уточнения.

Компании SOCAR и Uniper в 2013 году заключили контракт по долгосрочным поставкам газа. Согласно контракту, до 2045 года в Европу по "Южному газовому коридору" ежегодно должно поставляться 1,5 миллиарда кубических метров.

В 2015 году компании также создали совместное предприятие по производству турбогенераторных установок. Сдача в эксплуатацию новых установок планируется в начале 2020 года. Стоимость проекта оценивается приблизительно в 30 миллионов евро.

Как отметил член правления Uniper Кристофер Дельбрюк, новый проект выведет долгосрочное сотрудничество между двумя компаниями на новый уровень.

"Этот проект приведет к сокращению выбросов тепличного газа в регионе и экономии природных ресурсов страны. Соглашение между двумя компаниями обещает хорошую перспективу на будущее и прибыльно как для SOCAR, так и для Uniper", - сказал Дельбрюк.

В свою очередь президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев отметил, что сотрудничество с Uniper создало Азербайджану возможность не только реализовывать свои природные ресурсы, но и воспользоваться передовыми технологиями.

"Подписание сегодняшнего соглашения показывает высокий уровень экономических отношений между нашими странами, сотрудничество сторон в рамках "Южного газового коридора", и в очередной раз показывает важную роль Азербайджана и SOCAR в обеспечении энергетической безопасности Европы", - сказал Абдуллаев.

Компания UNIPER, штат которой составляет 12 тысяч человек, начала работу в январе 2016 года. Uniper была создана в результате реструктуризации части немецкого энергоконцерна E.ON.

В настоящее время SOCAR является единственным в Азербайджане производителем нефтепродуктов, а также оперирует более чем 370 автозаправочными станциями в Швейцарии, Грузии, Румынии и Украине. SOCAR также является совладельцем крупнейшего турецкого нефтехимического комплекса Petkim и других активов в Турции.

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