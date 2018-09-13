ITRON и "Азеригаз" заключили новый контракт на поставку газовых счетчиков

13 сентября 2018 19:08 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Производственное объединение (ПО) "Азеригаз" азербайджанской госкомпании SOCAR и американская компания ITRON заключили контракт на поставку 70 тысяч счетчиков предоплаты.

Напомним, что за предыдущие 10 лет в Азербайджане была внедрена система "умных" платежей ITRON и установлено 1,3 миллиона счетчиков компании. Контракт предполагает поставку новых счетчиков Gallus Pay, которые снабжены электронной системой температурной компенсации, системой ближней коммуникации для смартфонов и смарт-карт и повышенной детализацией данных для удобства клиентов. Модель STS, обладающая повышенной надежностью, поможет расширить использование счетчиков предоплаты на труднодоступных для этого территориях.

«Новые счетчики откроют новые возможности. Они позволят повысить гибкость и удобство операций по оплате и доступ к газу», - отметил управляющий директор ПО "Азеригаз" Акбар Гаджиев.

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