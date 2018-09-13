ITRON и "Азеригаз" заключили новый контракт на поставку газовых счетчиков

БАКУ /Trend/ - Производственное объединение (ПО) "Азеригаз" азербайджанской госкомпании SOCAR и американская компания ITRON заключили контракт на поставку 70 тысяч счетчиков предоплаты.

Напомним, что за предыдущие 10 лет в Азербайджане была внедрена система "умных" платежей ITRON и установлено 1,3 миллиона счетчиков компании. Контракт предполагает поставку новых счетчиков Gallus Pay, которые снабжены электронной системой температурной компенсации, системой ближней коммуникации для смартфонов и смарт-карт и повышенной детализацией данных для удобства клиентов. Модель STS, обладающая повышенной надежностью, поможет расширить использование счетчиков предоплаты на труднодоступных для этого территориях.