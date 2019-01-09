Нефть подорожала более чем на три процента

Мировые цены на нефть растут, вслед маркой WTI более чем на три процента подорожала и Brent, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на 17:39 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую смесь росла на 3,03% - до 60,5 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на WTI росла на 3,42% - до 51,48 доллара за баррель.

Рост котировок связывают с данными Американского института нефти о снижении запасов в США. Сообщается, что по данным на 4 января коммерческие запасы нефти в стране упали на 6,27 миллиона баррелей после снижения на 4,5 миллиона баррелей неделей ранее.

Позднее в среду будут опубликованы официальные данные по запасам от министерства энергетики США. Аналитики прогнозируют снижение на 2,8 миллиона баррелей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.