Назначен новый глава "ЛУКОЙЛ-Азербайджан"

11 января 2019 14:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Айдар Абдуллин назначен на должность директора ЗАО "ЛУКОЙЛ-Азербайджан", сообщили в пятницу Trend в компании.

До Абдуллина этот пост с 2012 года занимал Эдуард Мухаметов.

Отметим, что Айдар Абдуллин до назначения на эту должность возглавлял департамент развития сбыта ПАО "ЛУКОЙЛ".

ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» действует в стране с 1993 года. Компания управляет 58 АЗС и нефтебазой, обеспечивающей перевалку 320 тысяч тонн нефтепродуктов в год. Благодаря этому ЛУКОЙЛ стал надежным поставщиком дизельного топлива и автомобильного бензина, а также смазочных материалов крупным международным и азербайджанским компаниям, работающим на местном рынке.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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