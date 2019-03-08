Оглашены сроки реализации ещё одного газового проекта с участием Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что проект системы газопроводов AGRI (Azerbaijan-Georgia-Romanian Interconnector), предусматривающий транспортировку азербайджанского газа в Европу, будет реализован после 2024-2026 годов. Об этом сообщили Trend в Грузинской нефтегазовой корпорации, которая является одном из акционеров проектной компании AGRI LNG.

"В настоящее время акционеры проектной компании AGRI LNG обсуждают вопросы, связанные с дальнейшей разработкой и реализацией проекта AGRI, предположительно, после 2024-2026 годов, когда будет завершена реализация второго этапа разработки азербайджанского месторождения "Шах Дениз" и других месторождений", - сказали в компании.

Отметим, что план проекта AGRI предусматривает транспортировку азербайджанского газа по газопроводам на Черноморское побережье Грузии. Азербайджанский газ, доставленный на Черноморское побережье Грузии, будет сжижаться на специальном терминале, и после этого он будет доставлен танкерами на терминал в румынском порту Констанца.

Проект является первым в своем роде, нацеленным на транспортировку природного газа из Каспийского региона в Европу через Черное море.

Участниками проекта AGRI являются SOCAR, Грузинская нефтегазовая корпорация, а также компании MVM (Венгрия) и Romgaz (Румыния). В феврале 2011 года стороны учредили SC AGRI LNG Project Company SRL для реализации проекта.

Согласно прогнозам на официальном сайте AGRI, растущая зависимость от импортируемого природного газа в странах ЕС увеличится с сегодняшних 57 процентов до 84 процентов в 2030 году. Учитывая это, проект AGRI LNG приобретает все большую ценность, представляя собой альтернативный маршрут поставок газа в Европу.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.