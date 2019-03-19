Азербайджан и Алжир могут наладить сотрудничество в поставках сжиженного газа

БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов подписать меморандум взаимопонимания с Алжиром в сфере энергетики. Об этом, как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство энергетики страны, сказал глава ведомства Парвиз Шахбазов на встрече с исполнительным директором нефтегазовой компании Sonatrach Абдулмомином Улд Гаддуром.

Встреча состоялась в рамках 13-го заседания Совместного мониторингового комитета министров ОПЕК и стран, не входящих в организацию.

Как отметил министр энергетики Азербайджана, этот документ позволит расширить сотрудничество меду двумя странами в сферах реализации энергетических проектов, нефтехимической промышленности, транспортировки и продажи сжиженного газа и нефтепродуктов.

Напомним, что 18 марта в Баку прошло 13 заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию. За день до этого, в воскресенье, в Баку состоялось 27-е заседание Совместной технической комиссии.

Участники мероприятия обсудили текущее состояние рынка нефти, существующие проблемы и другие вопросы. В рамках заседания прошла презентация, посвященная темпам развития рынка нефти, и был выслушан отчет Совместной технической комиссии о показателях добычи за февраль.

По итогам вчерашнего мероприятия также были избраны новые члены Совместного мониторингового комитета. Ими стали Ирак, Казахстан, Нигерия и ОАЭ.

(Автор: Азад Гасанли)

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