Азербайджан и Алжир могут наладить сотрудничество в поставках сжиженного газа

19 марта 2019 14:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов подписать меморандум взаимопонимания с Алжиром в сфере энергетики. Об этом, как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство энергетики страны, сказал глава ведомства Парвиз Шахбазов на встрече с исполнительным директором нефтегазовой компании Sonatrach Абдулмомином Улд Гаддуром.

Встреча состоялась в рамках 13-го заседания Совместного мониторингового комитета министров ОПЕК и стран, не входящих в организацию.

Как отметил министр энергетики Азербайджана, этот документ позволит расширить сотрудничество меду двумя странами в сферах реализации энергетических проектов, нефтехимической промышленности, транспортировки и продажи сжиженного газа и нефтепродуктов.

Напомним, что 18 марта в Баку прошло 13 заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию. За день до этого, в воскресенье, в Баку состоялось 27-е заседание Совместной технической комиссии.

Участники мероприятия обсудили текущее состояние рынка нефти, существующие проблемы и другие вопросы. В рамках заседания прошла презентация, посвященная темпам развития рынка нефти, и был выслушан отчет Совместной технической комиссии о показателях добычи за февраль.

По итогам вчерашнего мероприятия также были избраны новые члены Совместного мониторингового комитета. Ими стали Ирак, Казахстан, Нигерия и ОАЭ.

(Автор: Азад Гасанли)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане значительно снизилось потребление газа
Энергетика 14:34
Проведение заседания ОПЕК+ в Баку подтвердило значимость Азербайджана на мировой энергетической карте - эксперт
Энергетика 14:30
В Азербайджане усиливается борьба с ввозом некачественных и поддельных препаратов
Общество 14:11
Азербайджан может помочь Ираку в поставках нефти на мировые рынки
Энергетика 13:55
Конституционный суд Азербайджана привлечет волонтеров к работе с жалобами - руководитель Аппарата
Общество 12:53
Коридор Lapis Lazuli увеличит объем торговли между Афганистаном и Грузией в ближайшие годы
Энергетика 12:12
Лента новостей
Роботы и Фаик Агаев презентовали топ-моделей Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Стиль 14:40
В Азербайджане значительно снизилось потребление газа
Энергетика 14:34
Проведение заседания ОПЕК+ в Баку подтвердило значимость Азербайджана на мировой энергетической карте - эксперт
Энергетика 14:30
С 7 апреля все рейсы AZAL в Стамбул будут выполняться в новый аэропорт
Бизнес 14:27
СП Китая и Узбекистана объявляет тендер на поставку запчастей
Тендеры 14:25
В Узбекистане открылось новое производство с южнокорейским капиталом
Бизнес 14:20
Ввоз автомобилей из Грузии в Азербайджан вырос
Бизнес 14:17
В Азербайджане предлагают ускорить процедуры по страховым происшествиям
Финансы 14:15
Чили заинтересована во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном - министр (ФОТО)
Политика 14:13