Оглашен объем добытой в Азербайджане до сегодняшнего дня нефти

БАКУ /Trend/ - С начала промышленного освоения месторождений и до сегодняшнего дня в Азербайджане было добыто 2,058 миллиарда тонн нефти.

Об этом, как передает Trend, сказал в среду министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на заседании Национального нефтяного комитета в Баку.

По словам министра, из этого объема 746 миллионов тонн нефти были добыты после восстановления независимости.

"Сегодня в Азербайджане ежедневно добывается около 770 тысяч баррелей нефти", - добавил Шахбазов.

Министр отметил значимость Азербайджана на мировом рынке нефти, добавив, что страна также поставляет нефть посредством трубопровода "Баку-Тбилиси-Джейхан".

"С началом добычи газа с месторождения "Шах Дениз" Азербайджан также превратился в страну, добывающую газ. Помимо этого, Азербайджан также будет обеспечивать газом Европу посредством "Южного газового коридора" с 2020 года", - сказал Шахбазов.

Министр также отметил, что Баку является кандидатом для проведения 24-го Всемирного нефтяного конгресса в 2023 году, добавив, что роль Национального комитета в этом велика.

Национальный комитет нефти был создан в 2005 году.



Отметим, что восьмого мая в Баку проходит заседание Национального комитета нефти. В рамках заседания будут обсуждаться дальнейшие планы и работы комитета.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

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