Азербайджан выполняет обязательства в рамках соглашения ОПЕК+

БАКУ /Trend/ - Уровень исполнения обязательств Азербайджана по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в январе-апреле 2019 года составил 130 процентов.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, сказал министр Парвиз Шахбазов на 14-ой встрече министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Джидде, Саудовской Аравии.

Мировые цены на нефть показали рост в понедельник, основным импульсом для чего стали сигналы со стороны картеля о возможном продолжении сокращения добычи до конца года и ситуация вокруг Ирана.

В рамках встречи был представлен доклад совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК по добыче нефти в апреле. На встрече обсуждались тенденции развития мировой экономики и рынка нефти, а также был проанализирован уровень исполнения обязательств в формате соглашения ОПЕК+.

Было отмечено, что высокий уровень исполнения обязательств в рамках соглашения положительно повлиял на рынок нефти, особенно на цены на нефть.

В сообщении говорится, что обязательства стран ОПЕК+ в апреле были выполнены на 168 процента, средний уровень обязательств с января по май составил 120 процента.

«Эти показатели рассматриваются как факторы, оказывающие положительное влияние на мировое экономическое развитие по сравнению с четвертым кварталом 2018 года», - отмечается в сообщении.

Дальнейшие шаги по балансировке рынка нефти ОПЕК+ собирается рассмотреть в Вене на встрече, назначенной на 25-26 июня.

Пока же позиции двух ведущих "игроков" в соглашении ОПЕК+ - Саудовской Аравии и России, не совпадают. Россия считает, что можно ослабить требования по сокращению добычи, тогда как саудиты все еще видят угрозы для баланса "хрупкого" рынка энергоносителей.

В рамках визита, министр энергетики Азербайджана провел ряд встреч с коллегами из других стран.

Во время встречи с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халедом Абделазиз аль-Фалихом обсуждались текущая ситуация на мировом нефтяном рынке, уровень выполнения обязательств по сокращению добычи, ожидания в краткосрочной и долгосрочной перспективе, а также двустороннее энергетическое сотрудничество.

Министр Шахбазов также провел встречи с министром энергетики ОАЭ Сухаилем аль-Мазруи, с министром нефти Венесуэлы Мануэлем Кеведои и другими.

На встрече с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо последним было отмечено, что важно продолжать реализацию мер в рамках формата ОПЕК+ для сохранения стабильности на рынке, а Шахбазов, в свою очередь, отметил, что общий уровень выполнения обязательств по странам ОПЕК+ является результатом успешного сотрудничества.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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