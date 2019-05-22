SOCAR AQS оказывает поддержку карьерному росту молодых специалистов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Boulevard Hotel 11 мая 2019 года в рамках сотрудничества SOCAR AQS и Ассоциации азербайджанских выпускников, получивших образование в США (ААА) прошла карьерная ярмарка.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на СП, основная цель мероприятия состояла в том, чтобы собрать молодых азербайджанских специалистов, получивших образование и практику в Азербайджане и за рубежом, помочь им успешно построить свою карьеру и проинформировать их о карьерных возможностях в предприятии.

В мероприятие участвовали сотрудники отделов SOCAR AQS, которые беседовали с около 300 молодыми специалистами и общались с выпускниками престижных университетов различных стран мира, рассказывая им о работе своих подразделений.

Для поддержки карьеры молодых специалистов, предприятие также пригласило профессионального тренера из Турции. Хасан Тахсин Гунгор, основатель и руководитель консалтинговой компании “İş Kavramları Danışmanlık”, рассказал присутствующим об основах успешной карьеры и личного развития.

Присутствовавшая на открытии мероприятия менеджер по организационному развитию SOCAR AQS Медина Пашаева приветствовала участников и отметила: “SOCAR AQS всегда было предприятием, ориентированным на человеческий капитал и открытым для инноваций. Реализованные нами за последние годы проекты были направлены на развитие молодых специалистов. Наше предприятие инициировало проект Глобальной лаборатории стартап одного из ведущих мировых университетов, Массачусетского технологического института, в Азербайджане. Каждый год мы проводим программу стажировок и создаём условия успешным практикантам для дальнейшего продолжения их карьеры в SOCAR AQS”.

Председатель ассоциации ААА Тогрул Алекперов в своей приветственной речи отметил: “Будучи ААА, мы гордимся быть соорганизаторами данного проекта. Одной из основных задач нашей организации является поддержка реализации человеческого потенциала в Азербайджане. Мы верим, что подобного типа мероприятия непомерно важны, поскольку молодежи предоставляется исключительная возможность встретиться с ведущими специалистами в интересующей их сфере и лучше ознакомиться с рынком труда".

Участникам был предоставлен «Карьерный справочник», буклет, подготовленный специалистами организации и опубликованный со стороны SOCAR AQS. Этот буклет содержит советы, которые помогут желающим в поиске работы, в том числе при собеседованиях.

SOCAR AQS постоянно участвует на карьерных выставках университетов и предоставляет информацию о карьерных возможностях в предприятии. Данная ярмарка вакансий стала важной инициативой для предоставления информации о возможностях трудоустройства молодых специалистов, а также для их общения с сотрудниками предприятия и создания условий для уверенного продвижения по карьерной лестнице.

SOCAR AQS будет продолжать реализацию подобных проектов в будущем и стараться создавать условия для того, чтобы всё больше компетентных и талантливых сотрудников продолжали успешную карьеру в нашей стране и вносили свой вклад в местную экономику.

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