В Азербайджане значительно выросла добыча газа

26 июня 2019 15:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2019 года в Азербайджане было добыто около 15,7 миллиона тонн нефти и газового конденсата, что на 2,8 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

За тот же период объем добытого газа составил почти 14,5 миллиарда кубометров, в том числе более 10 миллиардов кубометров товарного газа. За год эти показатели выросли на 22,6 и 40,4 процента соответственно.

На первое мая 2019 года запас готовой продукции (нефти) составил 205 тысячи тонн.

Отметим, что в 2018 году в Азербайджане были добыты 38,76 миллиона тонн нефти и газового конденсата, что приблизительно равно показателю предшествовавшего года. Основной объем добычи нефти в Азербайджане приходится на блок нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).

Добыча газа в Азербайджане в 2018 году составила 30,59 миллиарда кубометров (рост на 7,1 процента), товарного – 19,2 миллиарда кубометров (рост на 5,8 процента).

(Автор: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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