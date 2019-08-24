TAP принесет чистую прибыль в размере 238 млн евро

24 августа 2019 11:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Трансадриатический трубопровод (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, может принести чистую прибыль в размере 238 миллионов евро, передает Trend со ссылкой на итальянские СМИ.

"По оценкам одного из партнеров консорциума, трубопровод может принести чистую прибыль в 238 миллионов евро уже после первого года эксплуатации, то есть в 2021 году", - говорится в информации.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году, с тем, чтобы в тот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода 878 километров, из которых 550 километров пройдут по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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