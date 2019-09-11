Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в сфере энергетики - министерство (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов обсудил со своим российским коллегой Александром Новаком перспективы сотрудничества двух стран в сфере энергетики, сообщает Trend в среду со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Главы энергетических ведомств Азербайджана и России обсудили текущие и возможные направления взаимодействия в отраслях энергетики.

По информации Минэнерго Азербайджана, Шахбазов также провел встречу в Абу-Даби с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо и главой Саудовской компании ACWA POWER Мохаммедом Абунайаном, с которым обсуждалось сотрудничество в области альтернативных источников энергии.

Встреча прошла в рамках заседания мониторингового комитета стран ОПЕК + в Абу-Даби.

Как указано в сообщении министерства энергетики РФ, Новак особо отметил, что сотрудничество России и Азербайджана насчитывает долгие годы и основано на стратегическом партнерстве. При этом в энергетической сфере Россия и Азербайджан активно сотрудничают и в многостороннем формате - в рамках Электроэнергетического Совета СНГ и ОПЕК+.

Как было отмечено, продолжается также двустороннее сотрудничество между двумя странами, в частности, по словам Новака, по транспортировке нефти и реализации российских продуктов нефтепереработки в Азербайджане, а также в газовой сфере.

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