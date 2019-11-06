Страны ОПЕК+ не будут настаивать на большем сокращении добычи

6 ноября 2019 21:20 (UTC+04:00)

Крупнейшие нефтедобывающие страны ОПЕК+ не будут настаивать на увеличении объемов сокращения добычи на встрече в декабре. Об этом, как передает Trend со ссылкой нa РИА Новости, пишет агентство Блумберг.

"Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, скорее, сохранят текущие ориентиры по добыче, призвав членов альянса лучше выполнять обязательства в рамках сделки ОПЕК+", - приводит агентство слова делегатов. Встречи ОПЕК и ОПЕК+ запланированы на 5 и 6 декабря.

В октябре СМИ сообщали, что страны ОПЕК+ в рамках декабрьской встречи рассмотрят возможность дополнительного сокращения добычи нефти, так как опасаются слабого роста спроса в 2020 году.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до истечения марта 2020 года сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Иране заявили, что цена нефти не превысит $60 при текущих условиях сделки ОПЕК+
Другие страны 4 ноября 23:21
ОПЕК+ может рассмотреть в декабре дополнительное сокращение добычи нефти
Другие страны 22 октября 21:17
ОПЕК и партнеры нефтяного картеля рассматривают вопрос о сокращении добычи нефти
Энергетика 11 октября 16:02
Азербайджан огласил объемы добычи нефти за сентябрь
Энергетика 11 октября 10:50
Парвиз Шахбазов: Ключевая задача, поставленная перед объединением ОПЕК+, выполнена
Энергетика 3 октября 13:27
Казахстан подтвердил свою приверженность договоренностям в рамках сделки ОПЕК+
Энергетика 13 сентября 12:57
Лента новостей
В Англии 57 человек пострадали из-за утечки химического вещества
Европа 22:21
Двое граждан Ирана признали в США в слежке за оппозиционной группировкой
США 21:51
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанских нефтяников по случаю 70-летия Нефтяных камней
Политика 21:40
Вугар Рагимзаде: Нельзя не надсмехаться над "круглым столом" в штабе партии "Мусават"
Политика 21:31
Азербайджан является вторым по величине поставщиком сырой нефти в Чехию
Энергетика 21:15
Выросли доходы Грузинских банков за счет погашения кредитов имуществом
Финансы 20:56
В Узбекистане отменили уголовное наказание за нарушение правил пребывания в стране
Бизнес 20:41
ЕБРР дал прогноз роста ВВП Узбекистана в 2020 году
Бизнес 20:34
Азербайджанский завод "Электрогаз" огласил сроки экспорта аппаратов комби
Бизнес 20:32