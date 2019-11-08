Нефть дешевеет на торговой неопределенности и росте запасов в США

8 ноября 2019 11:43 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром на фоне неопределенности в перспективах торговой договоренности между Вашингтоном и Пекином, а также в свете роста запасов сырья в США, Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,24%, до 62,14 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,42%, до 56,91 доллара за баррель.

В четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил, что синхронная отмена повышенных пошлин должна быть важным условием достижения первой части торговой сделки Китая и США. Однако никаких точных сроков или деталей соглашения так и не было озвучено, поэтому трейдеры предпочитают сохранять осторожность.

"Рынок нефти находится в режиме паузы, так как трейдеры ждут более подробной информации о торговых переговорах", — приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика AxiTrader Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Кроме того, на текущей неделе разочарование рынку принесли данные минэнерго США о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе почти на 8 миллионов баррелей, хотя ожидался гораздо меньший рост.

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