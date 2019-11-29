ОАО "Азеришыг" о проделанной работе в регионах Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В Агджабединском районе, в частности, на территории районного центра, в целях улучшения электроснабжения, удовлетворения возрастающего спроса на электроэнергию, и учитывая перспективы развития, на территории города Агджабеди была заменена находившаяся долгие годы в эксплуатации старая 35/10- киловольтная подстанция на новую 10-киловольтную подстанцию, сообщает Trend со ссылкой на открытое акционерное общество (ОАО) «Азеришыг».

Также на подстанции установлены два новых 110/35/10-киловольтных трансформатора мощностью в 20 мегавольт-ампер, две новые распределительные установки и дистанционные сепараторы. На подстанции установлена современная дистанционно управляемая диспетчерская система SCADA.

В целях устойчивого обеспечения подстанции электроэнергией она по круговой схеме была подключена по воздушным линиям электропередачи к подстанциям и региональным электросетям.

При помощи новой подстанции была обеспечена качественная и бесперебойная подача электроэнергии населению Агджабеди, промышленным и сельскохозяйственным объектам. Подстанция обеспечивает 5,262 тысячи абонентов из числа населения, 831 абонента не из числа населения, в целом 6,093 тысячи абонента.

35/10-киловольтная подстанция «Миль-Массив», обеспечивающая электроэнергией городок вынужденных переселенцев Лачин (Тахта Керпю), 35/10-киловольтная подстанция «Кябирли», 35/10-киловольтная подстанция «Салманбейли» были подключены к 110/35/10-киловольтной подстанции «Бейлаган-2».

35-киловольтная линия «Миль-Массив», протяженностью в 57, 5 километров была введена в эксплуатацию давно. То, что значительная часть этой линии проходила по лесному массиву затрудняло ремонт и даже применение техники в случае поломок или аварий. Что, в свою очередь, вызывало недовольство жителей городка вынужденных переселенцев Лачин (Тахта Кёрпю). Также напряжение на этой линии ввиду ее протяженности было ниже нормы. В результате проведенных работ все недостатки были устранены.

С вводом в эксплуатацию 110/35/10-киловольтной подстанции «Агджабеди-2» будет обеспечена бесперебойная и качественная подача электроэнергии в село Авшар, на субартезианские колодцы насосы, а также 1,748 тысячи абонентам в районе городка Лачин (Тахта Кёрпю).

В настоящее время за счет внутренних резервов региональной электросети при помощи ОАО «Азеришыг» началось строительство новой 35-киловольтной сети. С введением в эксплуатацию этой сети будет обеспечена круговая подача электроэнергии в Бейлаганском и Агджабединском районах.

Отметим, что основной обязанностью ОАО "Азеришыг" является обеспечение республики, и в частности города Баку непрерывной и качественной электроэнергией, оказание абонентам высококачественных услуг, реконструкция электрической связи в соответствии с мировыми стандартами. Руководствуясь этими принципами, "Азеришыг" ведет реконструктивные и ремонтные работы - строятся новые подстанции, устанавливаются комплектные трансформаторные подстанции и проводятся кабельные линии. Осуществление этих мероприятий производится для удобства населения города и превращения Баку в один из ведущих городов мира.

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