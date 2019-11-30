Запуск TANAP позволит продвинуть жизненно важные интересы Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Запуск Трансанатолийского газопровода (TANAP), который является частью проекта Южный газовый коридор (ЮГК), позволит продвинуть жизненно важные интересы Азербайджана.

Об этом сказал в Trend директор подразделения углеводородов парижской ассоциации Observatoire Mediterraneеn de l'Energie (OME) Сохбет Карбуз.

Он напомнил, что концепция ЮГК была официально объявлена ​​Европейской комиссией в ее Втором стратегическом энергетическом обзоре 13 ноября 2008 года в качестве одного из приоритетных проектов для энергетической безопасности ЕС.

"Спустя 11 лет, с реализацией проектов TANAP, а также Трансадриатического трубопровода (TAP), мы, наконец видим конкретные плоды концепции ЮГК", - сказал эксперт.

Карбуз отметил, что объемы газа, которые будут транспортироваться по ЮГК, будут играть решающую роль для рынков в Юго-Восточной и Центральной Европе, поскольку, ЮГК обеспечит новый источник и маршрут поставок газа в страны региона, которые хотят диверсифицировать и укрепить безопасность поставок газа.

"Экспорт газа в Турцию через TANAP и в ЕС через TAP также позволит продвигать жизненно важные интересы Азербайджана, а именно, обеспечение доходов, проникновение на турецкий и европейский газовые рынки и диверсификацию экспортных маршрутов", - сказал он, отметив, что фактическая транспортировка газа через Транскаспийский газопровод , в сочетании с увеличением объемов из Азербайджана, еще больше повысит значимость этой концепции.

Отметим, что церемония открытия второго участка (Фаза-1) Трансанатолийского газопровода (TANAP) состоится 30 ноября в районе Ипсала, провинции Эдирне Турции.

В этом районе, у греческой границы, TANAP соединится с Трансадриатическим трубопроводом (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поставляться в европейские страны.

Отметим, что запуск первой очереди (Фаза-0) газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, и с конца июня 2018 года по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.

Объем транспортировки газа в Турцию по TANAP, с начала коммерческих поставок газа 30 июня 2018 года и до конца октября 2019 года, достиг 3,08 миллиарда кубометров.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом "Южного газового коридора", составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP, газ начнет поступать в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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