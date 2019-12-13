В Баку открыли уникальную электростанцию (ВИДЕО)

13 декабря 2019 12:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Открытым акционерным обществом (ОАО) «Азерэнержи» введена в эксплуатацию новая малая гидроэлектростанция (МГЭС) на территории 400-мегаватной электростанции «Шимал-2» в Шувеляне, обладающей самым высоким коэффициентом полезного действия в регионе Южного Кавказа, сообщает Trend со ссылкой на ОАО.

«Шимал-2» была введена в эксплуатацию в сентябре текущего года. Ранее вода, поступающая из Каспия, для охлаждения конденсатора и оборудования паровых турбин возвращалась обратно, а сейчас эта вода поступает в новую МГЭС, где с помощью кинетической энергии воды перерабатывается в электроэнергию. Строительство МГЭС было осуществлено местными специалистами, а в процессе монтажа участвовали и зарубежные эксперты. Вся работа длилась всего несколько месяцев.

За год, МГЭС мощностью в 300-киловатт, будет выработано около 2,5 миллиона киловатт в час электроэнергии, которая будет использована для собственных нужд электростанций «Шимал-1» и «Шимал-2». Сэкономленный объем электроэнергии, который раньше был использован для собственных нужд станций, будет направлен в общую энергосистему.

Отметим, что аналогичная практика будет внедрена на территории и других электростанций. Уже запланировано строительство малой гидроэлектростанции на территории электростанции «Джануб».

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  • В Баку открыли уникальную электростанцию (ВИДЕО)
  • В Баку открыли уникальную электростанцию (ВИДЕО)
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