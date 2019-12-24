Туркменистан проведет нефтегазовые роуд-шоу в ОАЭ и Великобритании

24 декабря 2019 12:26 (UTC+04:00)

АШХАБАД/Trend/ - Госконцерны «Туркменгаз», «Туркменнефть» и госкорпорация «Туркменгеология» планируют проведение в 2020 году нефтегазовых роуд-шоу в ОАЭ и Великобритании, сообщает Trend со ссылкой на организаторов мероприятия.

В информации сказано, что 24-25 февраля 2020 года презентация ТЭК Туркменистана будет проведена в Дубае (АОЭ) и 7-8 июля 2020 года в Лондоне.

В качестве со-организаторов выступают компания Turkmen Forum и британская Gaffney, Cline & Associates.

Во время роуд-шоу будут обсуждаться вопросы по освоению месторождений туркменского шельфа Каспийского моря, привлечению инвестиций в ноу-хау для оптимизации нефтедобычи и реализации очередного этапа разработки гигантского газового месторождения «Галкыныш».

В кулуарах предусмотрены деловые переговоры с заинтересованными сторонами.

Отметим, что Туркменистан обладает огромными запасами природного газа, занимая четвертое место в мире.

В соответствии с программой развития нефтегазовой отрасли Туркменистана к 2030 году планируется довести добычу природного газа до 250 миллиардов кубометров в год, нефти - до 110 миллионов тонн.

На данном этапе Туркменистан экспортирует газ в Китай и Россию. Ведется строительство туркменского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Осуждается с ЕС и проект Транскаспийского газопровода через Каспий и Азербайджан в Турцию и Европу.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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